На Львівщині чоловік через "дурість" отримав 5 років в'язниці: що він накоїв

У Львівській області до 5 років та 1 місяця позбавлення волі засудили чоловіка, який обікрав магазин та підпалив відділ поліції. Свої дії він назвав "дурістю".

Про це йдеться у вироку Червоноградського міського суду Львівської області.

За даними суду, чоловік у квітні 2023 року вкрав електробритву. Також він у липні 2023 року разом із неповнолітнім пошкодили приміщення місця дислокації Червоноградського районного відділу управління поліції охорони у Львівській області.

Порушники 8 липня орієнтовно о 3:52 підпалили віконну раму, де дислокувались правоохоронці. Після цього вони з місця злочину втекли.

На суді підозрюваний заявив, що він розкаюється у злочинах і вартість електробритви уже компенсував. Він зазначив, що "через дурість" підвалив місця дислокації поліції.

Свідчення підозрюваного / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Суд визнав чоловіка винним за ч.4 ст. 185, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України та засудив до 5 років та 1 місяця позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді. Також він повинен компенсувати поліції 11713,47 грн. матеріальної шкоди.

Нагадаємо, у Львові сталася бійка через вигул собак.

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