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На Львівщині чоловік 20 хвилин показував людям свій статевий орган: все закінчилось несподівано

На Львівщині чоловік 20 хвилин показував людям свій статевий орган: все закінчилось несподівано

На Львівщині засудили чоловіка, який показував свій статевий орган / Фото: pixabay.com

На суді чоловік провину визнав.

У Львівській області до 2 років обмеження волі засудили чоловіка, який оголив свій статевий орган та 20 хвилин показував його людям. 

Про це йдеться у вироку Миколаївського районного суду Львівської області. 

За даними суду, чоловік 9 листопада л 16:00 в приміщенні магазину зняв штани та почав показувати покупцям свій статевий орган. Після зауваження продавця він вийшов на вулицю та ще 15 хвилин продовжив демонструвати свій статевий орган. Загалом чоловік 20 хвилин вчиняв хуліганство. Слідство встановило, що на момент порушення житель Львівщини був під дією наркотиків. 

Підсудний провину визнав та розкаявся. 

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч.1 ст. 296 КК України. Його засудили до 2 років обмеження волі. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

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