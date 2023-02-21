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На Львівщині через шквальний вітер кількість знеструмлених населених пунктів зросла до понад 120

Автор
Оксана РудаОксана Руда
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На Львівщині через шквальний вітер кількість знеструмлених населених пунктів зросла до понад 120

Фото: "Перший західний"

Пориви вітру на Львівщині не вщухають.

Сьогодні, 21 лютого, через сильний вітер знеструмлено 122 населені пункти Львівської області.

Про це повідомили у "Львівобленерго".

"Пориви вітру на Львівщині не вщухають, станом на 12:40 у Львівській області повністю знеструмлено 65 населених пунктів та 57 — частково", - йдеться у повідомленні.

Відновлюють електропостачання 48 бригад "Львівобленерго" у складі 206 працівників, задіяли 72 одиниці техніки.

Нагадаємо, сьогодні вранці голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив про 17 аварійно відключених ліній електропередач, що спричинило знеструмлення 57 населених пунктів: з них 27 – повністю, 30 – частково.

Найбільше знеструмлених населених пунктів - на Яворівському, Бродівському, Перемишлянському та Жовківському напрямках.

Як вже повідомлялось, на 21 лютого синоптики оголосили в Україні штормове попередження. Сильний вітер пошкодив ЛЕП у центральних та західних областях. Найбільше пошкоджень – у Хмельницькій області, де знеструмлено близько 18 тисяч споживачів.

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Дата публікації
Перегляди
176
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