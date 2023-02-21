На Львівщині через шквальний вітер кількість знеструмлених населених пунктів зросла до понад 120

Пориви вітру на Львівщині не вщухають.

Сьогодні, 21 лютого, через сильний вітер знеструмлено 122 населені пункти Львівської області.

Про це повідомили у "Львівобленерго".

"Пориви вітру на Львівщині не вщухають, станом на 12:40 у Львівській області повністю знеструмлено 65 населених пунктів та 57 — частково", - йдеться у повідомленні.

Відновлюють електропостачання 48 бригад "Львівобленерго" у складі 206 працівників, задіяли 72 одиниці техніки.

Нагадаємо, сьогодні вранці голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив про 17 аварійно відключених ліній електропередач, що спричинило знеструмлення 57 населених пунктів: з них 27 – повністю, 30 – частково.

Найбільше знеструмлених населених пунктів - на Яворівському, Бродівському, Перемишлянському та Жовківському напрямках.

Як вже повідомлялось, на 21 лютого синоптики оголосили в Україні штормове попередження. Сильний вітер пошкодив ЛЕП у центральних та західних областях. Найбільше пошкоджень – у Хмельницькій області, де знеструмлено близько 18 тисяч споживачів.

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