На Львівщині через село протікає “кривава” річка: відео

Місцеві мешканці підозрюють, що забруднює водойму місцева птахофабрика.

У селі Підгайчики, що на Львівщині, місцеві жителі періодично спостерігають, яка вода у потічку, що протікає через село, набуває криваво-червоного забарвлення.

Про це повідомили у п’ятницю, 1 жовтня, на Facebook-сторінці громадської організації “Еко.юа”, опублікувавши відповідне відео.

“В селі Підгайчики Золочівського району з’явилася кривава річка!” – йдеться у дописі.

Як повідомляє місцеве видання Leopolis.news, жителі села вважають винуватцем забруднення річки тутешню птахоферму Цього року вже двічі екоінспекція проводила перевірку цього підприємства.

Цього разу активісти провели фото- і відеофіксацію “кривавої” річки біля птахоферми і відібрали проби води для незалежного лабораторного аналізу.

Нагадаємо, в одному із озер у Хмельницькому виявили низку речовин, які забруднюють воду. Як виявилося, вода забруднена через сміттєзвалище.

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