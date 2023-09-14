На Львівщині через отруєння їстівними грибами померла жінка

У Львівській області зафіксували перший випадок смерті через гриби. 73-річна жителька Трускавця померла після вживання їстівних грибів.

Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Як повідомили медики, подружжя з Трускавця отруїлось квашеними груздями, які є їстівними. Їх чоловік та жінка збирали на околицях Трускавця і спробували 2 вересня.

Вже наступного дня 73-річна жінка почала скаржитись на діарею та болі в животі. За медичною допомогою вона звернулась на третій день. Вже через чотири дні її стан різко погіршився і жительку Львівщини перевели до відділення інтенсивної терапії. Там вона була у важкому стані.

Через тиждень після вживання груздів госпіталізували і її 76-річного чоловіка.

"На жаль, організм 73-річної жінки не переніс отруєння токсичними речовинами, що спричинили їстівні гриби. Пацієнтка на 7-мий день перебування в лікарні у відділенні інтенсивної терапії померла. Її 76-річний чоловік у стані середньої важкості надалі отримує необхідну допомогу", — повідомила Наталія Жукровська — лікарка із загальної гігієни відділу моніторингу та реагування на небезпеки Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Нагадаємо, у Броварах рятують сім’ю від отруєння блідою поганкою.

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