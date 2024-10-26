На Львівщині бійка біля вокзалу завершилася смертю чоловіка

Поблизу вокзалу в Стрию сталася бійка між двома незнайомцями – 66-річним та 31-річним чоловіками. Унаслідок побиття старший помер.

Про випадок повідомили у поліції Львівської області.

"Близько 12:30 поблизу вокзалу в Стрию між 66-річним місцевим мешканцем та 31-річним жителем одного з сіл Стрийського району виник конфлікт. Чоловіки не були знайомі між собою раніше. Під час сварки 31-річний нападник завдав кілька ударів рукою по голові потерпілому. Від отриманих травм той знепритомів та помер на місці події. Перехожі сповістили про інцидент до поліції. Нападник з місця події втік", - йдеться у повідомленні відомства.

Правоохоронці оперативно розшукали його за описом від очевидців. Затриманому готують підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні (ч. 2 ст.121 ККУ). Зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк до10 років.

Нагадаємо, на узбіччі дороги у передмісті Одеси виявили мертвого чоловіка із вогнепальним пораненням.

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