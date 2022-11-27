На Львівщині без світла все ще сотні населених пунктів: в ОВА пояснили причину

На Львівщині після обстрілів російських окупантів вдалося дещо покращити енергетичну ситуацію, але все ще без світла понад 700 населених пунктів області.

Про це зранку 27 листопада повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його даними, зараз одночасно користуватися електроенергією та водою можуть 50% споживачів Львівської області. Перебоїв з постачанням тепла нема.

Без електроенергії 718 населених пунктів Львівської області, 314 без живлення частково.

"Станом на цю годину є можливість подавати світло, воду та тепло у кожну домівку нашої області, але в енергосистемі України не вистачає потужності для цього. Це наслідок масованого ракетного удару, який ворог завдав по всій країні 23 листопада. Нагадаю, усі області живляться від однієї енергосистеми", - пояснив Козицький.

Керівник області додав, що зігрітися, випити чогось теплого і зарядити ґаджети можна у Пунктах Незламності.

Нагадаємо, СБУ відшукала жінку, яка під час ракетних обстрілів Львівщини вела відеострім у соцмережі. На кадрах видно, що жінка радіє, коли російські ракети влучають в об’єкти критичної інфрастуктури.

Як повідомлялося, у Києві та області зранку 27 листопада знову запровадили екстрені відключення світла.

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