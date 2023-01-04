На Львівщині батько загиблого на війні військового придбав для ЗСУ три автомобілі

У той час, як в Росії батьки відправляють дітей на загибель заради новенької "лади", українці проявляють небачену жертовність.

На Львівщині батько полеглого військовослужбовця придбав для ЗСУ три автомобілі.

Про це повідомляє Львівський обласний ТЦК та СП (колишній військкомат. – Ред.).

"У той час, як в Росії батьки солдатів окупаційних військ відправляють своїх нащадків на війну заради новенької "лади", в Україні батько готовий на небачену жертовність та патріотизм", – зазначають у ТЦК.

Батько Героя вирішив закупити три автомобілі і передати ЗСУ. Також він допомагає у протезуванні військових, які втратили кінцівки на фронті.

"Якщо не зміг вберегти сина, то збережу життя іншим захисникам. Наші діти — це наше майбутнє, а тому вони варті найкращого. Мого сина вже не повернути, але є інші, заради кого треба боротися на усіх фронтах", — сказав батько полеглого Героя.

Степан Габрусь 1986 року з м. Сколе на Львівщині загинув ще у квітні. Степан був ветераном АТО, а після повнмасштабного вторгнення знову став на захист Вітчизни. В одному із запеклих боїв він загинув.

Раніше повідомлялося, що у Львові звільнили водія маршрутки, який нагрубіянив вдові військового.

Також ми розповідали історію осиротілого хлопчика, в якого ракета забрала маму. Українці згуртувались заради майбутнього малого і купили йому квартиру.

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