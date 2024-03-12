На Львівщині автобус з пасажирами потрапив у ДТП: постраждали 16 людей (фото)

У медзаклади Львова та області із травмами різного ступеню госпіталізовано 14 потерпілих, у тому числі 17-річну дитину.

На Львіщині у селі Прилбичі Яворівського району водій рейсового автобуса прямуванням "Львів-Липовець", не впоравшись із керуванням, потрапив у ДТП. Внаслідок цього автобус із пасажирами перевернувся. Постраждало 16 осіб.

Про це повідомляє Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook.

На місці аварії працювало сім команд екстреної медичної допомоги.

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Чотирнадцятьох потерпілих, у тому числі 17-річну дитину, із травмами різного ступеню госпіталізовано в медичні заклади Львова та області.

Двоє пасажирів госпіталізації не потребували. Їм надано фахову допомогу на місці події.

На місці аварії працювало сім команд екстреної медичної допомоги

Фото: Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Нагадаємо, на Львівщині сталася масштабна смертельна ДТП: миттю загинули три людини.

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