На Львівщині авто на смерть збило 4-річного хлопчика: молода мама – в реанімації (фото)

Водієві загрожує до 8 років ув’язнення.

На автодорозі Львів-Шегині 6 квітня водій авто збив 23-річну жінку з її 4-річним сином. Дитина померла, а мама потрапила до реанімації.

Про це повідомила прес-служба поліції Львівської області.

Там уточнили, що ДТП сталася близько 13:50 у селі Твіржа Яворівського району.

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За попередніми даними, 36-річний водій Mercedes-Benz наїхав на двох пішоходів – жінку з дитиною із Судової Вишні на Львівщині. Сам водій теж є жителем цього регіону.

Мама з малюком отримали тілесні ушкодження та були доставлені до реанімації. Попри зусилля медиків, хлопчик помер у лікарні від отриманих травм.

Фото: ГУ Нацполіції у Львівській області

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. За це водієві може загрожувати від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням водійських прав на строк до 3 роківабо без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Фото: ГУ Нацполіції у Львівській області

Нагадаємо, у Львові в ліфті багатоповерхівки знайшли понівечене тіло жінки.

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