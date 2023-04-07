На Львівщині авто на смерть збило 4-річного хлопчика: молода мама – в реанімації (фото)

Водієві загрожує до 8 років ув’язнення.
На автодорозі Львів-Шегині 6 квітня водій авто збив 23-річну жінку з її 4-річним сином. Дитина померла, а мама потрапила до реанімації.
Про це повідомила прес-служба поліції Львівської області.
Там уточнили, що ДТП сталася близько 13:50 у селі Твіржа Яворівського району.
За попередніми даними, 36-річний водій Mercedes-Benz наїхав на двох пішоходів – жінку з дитиною із Судової Вишні на Львівщині. Сам водій теж є жителем цього регіону.
Мама з малюком отримали тілесні ушкодження та були доставлені до реанімації. Попри зусилля медиків, хлопчик помер у лікарні від отриманих травм.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. За це водієві може загрожувати від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням водійських прав на строк до 3 роківабо без такого.
Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, у Львові в ліфті багатоповерхівки знайшли понівечене тіло жінки.
Читайте також:
- На Львівщині батько вбив сина, який крав гроші на алкоголь
- У львівській квартирі вибухнула граната: з'явилися подробиці інциденту
- Військкомат на Львівщині надіслав повістку людині без кистей і з протезами на ногах: чоловік обурений