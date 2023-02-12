На Львівщині автівка влетіла в будинок: чотири людини загинули (фото)

За попередніми даними слідчих, водій не впорався з керуванням.

У Жовкві на вул. Равській сталась смертельна ДТП, в якій загинули 28-річний водій автомобіля Audi Q5 і троє його пасажирок.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції у Львівській області.

Слідчі відділу попередньо встановили, що причиною аварії стало те, що водій не впорався з керуванням.

"Автомобіль виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся спочатку з огорожею, а потім – в’їхав у стіну будинку", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП водій автомобіля та троє його пасажирок, усі мешканки Львівщини, від отриманих травм померли на місці події.

За цим фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії.

Нагадаємо, у м. Дрогобич Львівської області автомобіль швидкої допомоги на смерть збив 8-річного хлопчика.

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