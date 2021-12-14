На Львівщині 25-річний батько лупцював ременем 3-річного сина: його судитимуть

Горе-батьку загрожує штраф або виправні роботи.
У Самбірському районі Львівської області судитимуть 25-річного батька, який ременем лупцював 3-річного сина.
Про це повідомили в Нацполіції Львівщини.
За даними слідства, чоловік кілька разів вдарив ременем по сідницях та спині свого 3-річного сина. Таке тривало кілька разів.
Згідно висновкам експерта, дитина отримала травми, які відносяться до легких тілесних ушкоджень.
Чоловіку інкримінують ч.1 ст.125 ( Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Горе-батьку загрожує штраф або виправні роботи.
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