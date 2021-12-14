На Львівщині 25-річний батько лупцював ременем 3-річного сина: його судитимуть

На Львівщині 25-річний батько лупцював ременем 3-річного сина: його судитимуть

Горе-батьку загрожує штраф або виправні роботи.

У Самбірському районі Львівської області судитимуть 25-річного батька, який ременем лупцював 3-річного сина.

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Про це повідомили в Нацполіції Львівщини.

За даними слідства, чоловік кілька разів вдарив ременем по сідницях та спині свого 3-річного сина. Таке тривало кілька разів.

Згідно висновкам експерта, дитина отримала травми, які відносяться до легких тілесних ушкоджень.

Чоловіку інкримінують ч.1 ст.125 ( Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Горе-батьку загрожує штраф або виправні роботи.

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