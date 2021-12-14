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На Львівщині 25-річний батько лупцював ременем 3-річного сина: його судитимуть

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На Львівщині 25-річний батько лупцював ременем 3-річного сина: його судитимуть

pixabay.com

Горе-батьку загрожує штраф або виправні роботи. 

У Самбірському районі Львівської області судитимуть 25-річного батька, який ременем лупцював 3-річного сина

Про це повідомили в Нацполіції Львівщини. 

За даними слідства, чоловік кілька разів вдарив ременем по сідницях та спині свого 3-річного сина. Таке тривало кілька разів. 

Згідно висновкам експерта, дитина отримала травми, які відносяться до легких тілесних ушкоджень.

Чоловіку інкримінують ч.1 ст.125 ( Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Горе-батьку загрожує штраф або виправні роботи. 

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