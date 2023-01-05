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На Львівщині 20 населених пунктів залишилися без світла: що сталося

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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На Львівщині 20 населених пунктів залишилися без світла: що сталося

Фото: Associated Press

Крім того, частково не мають електрики 21 населений пункт.

У четвер, 5 січня, у Львівській області близько пів сотні населених пунктів мають проблеми з електроенергією. Вони виникли через дощ та обледеніння дротів.

Про це повідомив керівник обласі Максим Козицький.

Зазначається, що на Львівщині без електропостачання опинилися 20 населених пунктів повністю, а частково -  21. Найбільше проблем зі світлом на Городоччині, Жидачівщині та Турківщині.

"Над відновленням живлення працюють 73 енергетики, залучили 25 одиниць техніки", - наголосив Козицький. 

До слова, сьогодні на Львівщині діє графік погодинних відключень світла. Розпорядження дало "Укренерго" через перевищення лімітів споживання електроенергії, повідомило "Львівобленерго".

Нагадаємо, впродовж 31 грудня, 1 січня та вранці 2 січня на Львівщині не було вимкнень електропостачання. Втім, вже від 16:00 2 січня відновили відключення електроенергії за графіком.

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