На Львівщині 18-річний водій в'їхав в огорожу: наслідки трагічні

Є загиблий та постраждалі.

У селі Ралівка Самбірського району, на автодорозі Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий, автомобіль Fiat Stilo під керуванням 18-річного місцевого мешканця виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в огорожу.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області.

"Внаслідок ДТП пасажир Fiat, 18-річний місцевий мешканець, загинув на місці події. Ще троє пасажирів віком 15, 17 та 19 років, усі жителі району, а також водій отримали травми різної важкості та були госпіталізовані", – йдеться у повідомленні поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху. Якщо провину водія доведуть, йому загрожує до восьми років тюрми, а також позбавлення водійських прав на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування. Обставини, за яких трапилася ДТП, наразі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у селі Малушка Рівненського району сталась смертельна ДТП, у якій загинула маленька дитина та ще 8 осіб було поранено.

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