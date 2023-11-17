На Львівщині 15-річний хлопець вбив пенсіонера, зламав ніс касиру і пограбував ломбард

У Дрогобичі п’яний 15-річний хлопець до смерті забив 64-річного пенсіонера та пограбував ломбард.

Про це повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що неповнолітній в стані алкогольного сп’яніння побив пенсіонера. Останнього виявили перехожі, які викликали "швидку". Проте 64-річний чоловік помер наступного дня у лікарні.

Однак обвинувачений на цьому не зупинився та згодом пограбував ломбард. Під час втечі з місця події він побив касира-контролера, зламавши їй ніс.

Зловмисника затримали та тримають під вартою. Йому інкриміновано нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть та грабіж (ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 186 КК України).

Тепер хлопцеві загрожує від 7 до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, на Житомирщині чоловік убив, розчленував і запік у печі рідного зятя.

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