На Львівщині 11-класник посеред уроку увімкнув порно і коментував його: як усе закінчилось

У Львівській області судили учня 11 класу, який на уроці інформатики ввімкнув порно та голосного його коментував. Суддя покарав школяра усним попередженням.

Про це йдеться у постанові Сокальського районного суду Львівської області.

За даними суду, інцидент стався на уроці інформатики у комп`ютерному класі Двірцівської ЗЗСО, що у селі Двірці Червоноградського району. 8 грудня 2023 року учень 11 класу під час занять ввімкнув порнографічне відео. У матеріалах суду вказано, що він "голосно його коментував та сміявся, висловлювався нецензурною лайкою, чим відволікав інших учнів та вчителя та зірвав навчальний процес".

Матеріали справи

Хлопця звинуватили у порушенні статті 173 КУпАП - дрібне хуліганство. На засідання суду підліток не прийшов, проте подав заяву, в якій визнав провину та розкаявся.

Суд визнав хлопця винним, проте обмежився усним попередженням.

Нагадаємо, у Харкові поліція за 50 доларів купила секс-відео, щоб покарати вебмоделей.

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