На Львів насуваються грози, дощі і сильний вітер: оголошено штормове попередження

На Львів насуваються грози, дощі і сильний вітер: оголошено штормове попередження

І рівень небезпечності, жовтий.

У Львові та області сьогодні, 2 вересня, буде хмарно з проясненнями. Вдень короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви 15 – 20 м/с.

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Як повідомив Львівський гідрометцентр, температура вночі 5 –10° тепла, вдень 12 – 17° тепла. Радіаційний фон становить 12 мкР/год.

Через погіршення погодних умов оголошено штормове попередження, І рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, у четвер, 2 вересня, в Україні буде хмарна з проясненнями та переважно дощова погода.

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