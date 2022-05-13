На кордоні спіймали українця, який заховався у матраці, щоб виїхати до Польщі: фото

Сьогодні вранці, 13 травня, у пункті пропуску "Шегині" прикордонники Львівського загону виявили чоловіка призовного віку, який нелегально намагався потрапити до Польщі.
Щоб перетнути кордон, він сховався під матрацом в багажному відділенні мікроавтобуса.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
Водій мікроавтобуса, в якому їхав викритий чоловік надав на перевірку контрольний талон, у якому було зазначено вісьмох пасажирів. Однак на паспортний контроль прибув водій і семеро пасажирів.
"Мікроавтобус виявився дуже зручним, тож молодому чоловікові не склало труднощів переміститись з пасажирського сидіння до багажного відділення та зануритись між сумками та валізами, ще й прикритись смугастим матрацом. У такий спосіб українець намагався сховатися від контролю та потрапити до Польщі, адже законних підстав для виїзду за кордон у чоловіка призовного віку не було", - йдеться у повідомленні.
Чоловіка через кордон не пропустили та притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП. Стосовно перевізника прикордонники Львівського загону направили повідомлення до Нацполіції, в його діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".
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