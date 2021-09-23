Під час руху вистрибнула з авто: у Львівській області попутники напали на 20-річну дівчину та погрожували їй пістолетом

Під час руху вистрибнула з авто: у Львівській області попутники напали на 20-річну дівчину та погрожували їй пістолетом

Чоловікам загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

В одному із сіл Стрийського району Львівської області на 20-річну жительку одного із сіл Долинського району Івано-Франківської області напали попутники. Чоловіки погрожували дівчині пістолетом, через що вона під час руху вистрибнула із авто.

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.

За даними слідства, у місті Болехів Івано-Франківської області дівчина зупинила автомобіль, водій якого погодився за помірну ціну довести її в м. Стрий Львівської області. Проте під час руху пасажир автомобіля, який сидів на передньому сидінні, направив на дівчину пістолет та наказав віддати йому гроші та мобільний телефон. Дівчина, налякавшись нападників, на ходу вистрибнула із авто, залишивши в салоні свою валізу. Потерпілій допоміг випадковий перехожий, який викликав поліцію.

Правоохоронці розшукали нападників в с. Станків Стрийського району. Зловмисники спочатку намагались втекти, проте їх затримали та вилучили зброю. Підозрюваними виявились жителі Івано-Франківської області, віком 17 та 22 роки. У поліції відкрили провадження за ч.2 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Молодикам загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі чоловік з ножем поранив водія тролейбуса.

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