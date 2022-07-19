На дорозі "Львів — Шегині" сталась смертельна ДТП та утворився 6-кілометровий затор: фото

Сьогодні, 19 липня, біля села Бартатів Львівського району Львівської області, на автодорозі М-11 Львів — Шегині, сталась смертельна ДТП. Рух двома смугами перекритий, на дорозі утворився довжелезний затор.

Про це повідомили у патрульній поліції України.

"Рух двома смугами перекритий. Зіштовхнулися автомобілі Ford Focus та Audi A6. Затор становить орієнтовно 6 км, об'їзд здійснюється узбіччям", - йдеться у повідомленні.

У поліції Львівщини поінформували, що аварія сталась о 5:45. За попередніми даними, автомобіль Ford Focus, яким керувала 36–річна львів’янка, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Audi A6, за кермом якого був 53-річний мешканець району.

Внаслідок зіткнення водій Audi від отриманих травм помер на місці події, його 50-річна пасажирка отримала тілесні ушкодження та була доправлена до лікарні.

Патрульні поперджають про великий автомобільний затор, на цій ділянці дороги.

"Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту руху і будьте обережні на дорозі", - зазначили поліцейські.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Читайте також: