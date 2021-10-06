На честь апостола, а не комуніста: Рада повернула декомунізованому селу в Львівській області стару назву

На честь апостола, а не комуніста: Рада повернула декомунізованому селу в Львівській області стару назву

У селі переконують, що ця назва не на честь комуніста, вони таким чином вшановують апостола Андрія.

Верховна Рада України повернула селу Мармузовичі стару назву - Андріївка, яку декомунізували через те, що населений пункт в радянські часи назвали на честь комуніста Івана Андрєєва.

Про це йдеться на сайті Верховної ради.

У пояснювальній записці йдеться про те, що жителі села категорично не сприймають назву Мармузовичі та пропонують повернути населеному пункту стару - Андріївка. Проте на цей раз вона буде на честь святого апостола Андрія Первозванного.

"Український інститут національної пам’яті заперечує проти перейменування села Мармузовичі на село Андріївка, оскільки діюча назва є історичною. Назва села Андріївка (до 1630 р. – Мармузовичі, до 1946 р. – Ферлеївка) була безпосередньо пов’язана зі встановленням радянської влади на території України, оскільки є похідною від імені комуніста Андрєєва Івана – першого директора місцевої станції МТС, який загинув у 1946 р. "від рук українських буржуазних націоналістів". І 1946 р. село Ферлеївка (Ферліївка) було перейменовано на село Андріївка", - йдеться у пояснювальній записці.

Проте депутати Верховної ради 244 голосами повернули селу стару назву Андріївка.

Нагадаємо, на Волині проголосували за повернення одному із міст історичної назви.

Новини України: декомунізація дісталася міської ради Кропивницького

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання