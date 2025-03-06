Моторошне зіткнення вантажівки та автобуса на Львівщині: є загиблий та постраждалі (фото)

У середу, 5 березня, на Львівщині сталася смертельна ДТП. Відомо про одного загиблого та 16 травмованих.

Про це повідомила поліція Львівської області.

За попередніми даними, зіткнулися автобус "Еталон" під керуванням 62-річного мешканця Стрийського району та вантажівка DAF, якою керував 54-річний житель Херсона. Водій автобуса загинув на місці.

"Від отриманих внаслідок ДТП травм водій автобуса загинув на місці події. Водій вантажівки та 15 пасажирів автобуса: дівчатка віком 1, 7, 10, і 17 років, десять жінок віком від 19 до 64 років, а також 37-річний чоловік – усі жителі Стрийського району – отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів", — йдеться в повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини. Встановлюються всі обставини трагедії.

ДТП у Львівській області / Фото: Поліція Львівської області

ДТП у Львівській області / Фото: Поліція Львівської області

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині сталося зіткнення вантажівки та легковика, внаслідок чого загинув 36-річний чоловік, а двоє людей отримали травми.

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