Моторошне зіткнення вантажівки та автобуса на Львівщині: є загиблий та постраждалі (фото)

Поліція встановлює всі обставини трагедії.
У середу, 5 березня, на Львівщині сталася смертельна ДТП. Відомо про одного загиблого та 16 травмованих.
Про це повідомила поліція Львівської області.
За попередніми даними, зіткнулися автобус "Еталон" під керуванням 62-річного мешканця Стрийського району та вантажівка DAF, якою керував 54-річний житель Херсона. Водій автобуса загинув на місці.
"Від отриманих внаслідок ДТП травм водій автобуса загинув на місці події. Водій вантажівки та 15 пасажирів автобуса: дівчатка віком 1, 7, 10, і 17 років, десять жінок віком від 19 до 64 років, а також 37-річний чоловік – усі жителі Стрийського району – отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів", — йдеться в повідомленні.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини. Встановлюються всі обставини трагедії.
Нагадаємо, нещодавно на Львівщині сталося зіткнення вантажівки та легковика, внаслідок чого загинув 36-річний чоловік, а двоє людей отримали травми.
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