Моторошна ДТП на Львівщині: троє загиблих (фото)

Позашляховик Land Cruiser виїхав на зустрічну смугу та в'їхав у Volkswagen Caddy.

На трасі у Дрогобичі трапилась смертельна ДТП. Унаслідок ДТП загинули три людини, ще четверо зазнали травм різного ступеня важкості.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, зіткнулись автомобілі Toyota Land Cruiser під керуванням 43-річного жителя Києва та Volkswagen Caddy, за кермом якого перебував мешканець міста Рава-Руська віком 56 років.

На місці ДТП працювали рятівники та медики / Фото: Управління ДСНС України у Львівській області

Внаслідок зіткнення водій Volkswagen Caddy та двоє його пасажирок від отриманих травм померли на місці події. Ще четверо осіб – пасажир та двоє пасажирок Volkswagen Caddy, а також пасажирка Toyota Land Cruiser отримали тілесні ушкодження. Їх діагнози уточнюють медики.

Попередньо встановлено, що причиною зіткнення стало те, що водій Toyota Land Cruiser виїхав на смугу зустрічного руху. Він затриманий в порядку ст.208 КПК України.

Нагадаємо, на Львівщині сталася трагічна ДТП. 19-річна дівчина каталась на капоті автомобіля "ВАЗ", яким керував її нетверезий знайомий. Під час руху автомобіля дівчина впала на дорогу, отримала травму голови та померла.

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