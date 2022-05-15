"Москаль дуріє від безвиході": Садовий про ранкові обстріли Львівщини

Чотири ракети влучили у військовий об’єкт у Яворівському районі. Його повністю знищено. На щастя, без жертв.

Подробиці про ранкові обстріли Львівщини повідомив мер міста Андрій Садовий.

Він написав про те, що вже відомо, і про що можна говорити, на сторінці у соцмережі.



"Сили ППО збили дві ракети. Вибухи, які було чутно у Львові – це власне наслідок роботи протиповітряної оборони. Дякуємо, що бережете нашу безпеку! Цього разу ціль була за 15 кілометрів від кордону з Польщею, ЄС і НАТО", – зазначив Садовий.

Він додав, що дальність запущених ракет – 1,5 тис. км.

"Тепер розмови пропагандистів про необхідність денацифікації Польщі не виглядають просто п’яними криками. Москаль дуріє від безвиході. Ходіть в укриття і бережіть себе! Попереду в нас ще багато роботи, але також і головна перемога", – написав Садовий.

Нагадаємо, що російські окупанти вранці 15 травня обстріляли ракетами Львівську область. Вони поцілили один із військових інфраструктурних об'єктів.

Читайте також: