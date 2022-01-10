Морози до 17 градусів та ожеледиця: у Львівській області синоптики попередили про погіршення погоди

Морози до 17 градусів та ожеледиця: у Львівській області синоптики попередили про погіршення погоди

Від 14 січня в області очікується потепління.

У Львівській області 11-13 січня очікується погіршення погоди. На дорогах можлива ожеледиця, а морози будуть до 17 градусів.

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Про це повідомили у Львівському гідрометцентрі.

11 січня у Львівській області буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями, вдень по всій території невеликий сніг. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 5 – 10° морозу, вдень 1 – 6° морозу. У Львові буде також буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий сніг. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 6 – 8° морозу, вдень 2 – 4° морозу. Погіршення видимості в тумані 500 – 1000 м.

12 січня у Львові та області буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 8 – 13° морозу, місцями 15 – 17° морозу, вдень 2 – 7° морозу.

вдень 2 – 7° морозу. 13 січня - хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, вночі 5 – 10 м/с, вдень 9 – 14 м/с. Температура вночі 6 – 11° морозу, місцями 13 – 15° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

14 січня: хмарно з проясненнями. Часом невеликі опади. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 2 – 7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

15 січня: хмарно з проясненнями. Вночі часом сніг, вдень місцями невеликі опади. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 0 – 5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Також синоптики попередили про ожеледицю на дорогах у Львівській області 11-13 січня. Через це оголошено про I-III рівень небезпеки.

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