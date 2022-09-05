Молилися за Путіна й цитували мертвого Жириновського: дві зрадниці закликали окупувати Львів

Колаборантки у соціальних мережах поширювали дописи, в яких йшлось, що вони "моляться за окупантів" та хочуть, щоб "українці орендували у Росії Львів".

Про це повідомляє СБУ.

Жительки Львівщини у соціальних мережах після повномасштабного вторгнення Росії на територію України поширювали кремлівські наративи. Жінки хвалили диктатора Путіна, Кадирова та молились за російських окупантів, які вбивають українців.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

За даними слідства, одна із затриманих жительок Львівщини підтримує тісні зв'язки з родичами у РФ, які причетні до військової агресії проти України.

Фото: СБУ

"Наразі фігуранткам повідомлено про підозри у вчиненні злочинів за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечування збройної агресії російської федерації проти Україні, глорифікація її учасників) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) КК України", - повідомили в СБУ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, у Харкові затримали письменника з окупованої Горлівки. Колаборант заперечував існування України та поширював фейки про те, що нібито "8 років Україна бомбила Донбас".

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