Молилися за Путіна й цитували мертвого Жириновського: дві зрадниці закликали окупувати Львів

У Львівській області затримали двох зрадниць.
Колаборантки у соціальних мережах поширювали дописи, в яких йшлось, що вони "моляться за окупантів" та хочуть, щоб "українці орендували у Росії Львів".
Про це повідомляє СБУ.
Жительки Львівщини у соціальних мережах після повномасштабного вторгнення Росії на територію України поширювали кремлівські наративи. Жінки хвалили диктатора Путіна, Кадирова та молились за російських окупантів, які вбивають українців.
За даними слідства, одна із затриманих жительок Львівщини підтримує тісні зв'язки з родичами у РФ, які причетні до військової агресії проти України.
"Наразі фігуранткам повідомлено про підозри у вчиненні злочинів за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечування збройної агресії російської федерації проти Україні, глорифікація її учасників) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) КК України", - повідомили в СБУ.
Нагадаємо, у Харкові затримали письменника з окупованої Горлівки. Колаборант заперечував існування України та поширював фейки про те, що нібито "8 років Україна бомбила Донбас".
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