Мобілізація по-львівськи: у ТЦК прокоментували новий скандал із "пакуванням" чоловіка до буса

У ТЦК прокоментували скандальний інцидент у Львові, де військкоми силоміць заштовхали перехожого в бус.

Про це передає Zaxid.net.

У Львівському обласному ТЦК та СП підтвердили журналістам, що чоловіками у формі були їхні працівники, які здійснюють оповіщення.

ТЦК запевняє, що конфлікт спровокував перехожий.

"Відео демонструє лише частину події, тож, що саме відбулося і що передувало діям військовослужбовців, з’ясовується. Однак, попередньо встановлено, що особа, яка підлягала оповіщенню, провокувала своїми діями і нецензурно висловлювалася про військовослужбовців, які були задіяні в оповіщенні", – стверджують у Львівському обласному ТЦК.

За цим фактом призначили службову перевірку.

Нагадаємо, що сьогодні у Львові спалахнув черговий скандал, пов'язаний примусовою мобілізацією. До Мережі виклали відео, як працівники військкомату посеред вулиці заштовхали в мікроавтобус чоловіка, а він несамовито кричить "люди, рятуйте". Жінки, які стояли поруч, намагалися втрутитися у конфлікт та відтягнути військкомів, проте марно.

Мобілізація по-львівськи: працівники ТЦК знову "запакували" чоловіка у бус

Раніше в Одесі, ймовірно, працівники ТЦК виманили та затримали чоловіка, відключивши світло у його квартирі.

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