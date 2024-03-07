Мобілізація по-львівськи: у ТЦК прокоментували новий скандал із "пакуванням" чоловіка до буса

ТЦК запевняє, що конфлікт спровокував сам перехожий.
У ТЦК прокоментували скандальний інцидент у Львові, де військкоми силоміць заштовхали перехожого в бус.
Про це передає Zaxid.net.
У Львівському обласному ТЦК та СП підтвердили журналістам, що чоловіками у формі були їхні працівники, які здійснюють оповіщення.
ТЦК запевняє, що конфлікт спровокував перехожий.
"Відео демонструє лише частину події, тож, що саме відбулося і що передувало діям військовослужбовців, з’ясовується. Однак, попередньо встановлено, що особа, яка підлягала оповіщенню, провокувала своїми діями і нецензурно висловлювалася про військовослужбовців, які були задіяні в оповіщенні", – стверджують у Львівському обласному ТЦК.
За цим фактом призначили службову перевірку.
Нагадаємо, що сьогодні у Львові спалахнув черговий скандал, пов'язаний примусовою мобілізацією. До Мережі виклали відео, як працівники військкомату посеред вулиці заштовхали в мікроавтобус чоловіка, а він несамовито кричить "люди, рятуйте". Жінки, які стояли поруч, намагалися втрутитися у конфлікт та відтягнути військкомів, проте марно.
Раніше в Одесі, ймовірно, працівники ТЦК виманили та затримали чоловіка, відключивши світло у його квартирі.
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