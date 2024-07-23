Місяць стежив біля будинку: у ЗМІ дізналися нові шокувальні деталі про вбивцю Ірини Фаріон

Частина камер не працювали в момент пострілу через відсутність електрики.

Головним підозрюваним у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон є молодик, фото якого активно розповсюдилося у Мережі. Він є професіоналом, який має хороші навички володіння зброєю.

Про це "Еспресо.Захід" стало відомо з власних поінформованих джерел.

Там стверджують, що вбивця Ірини Фаріон здійснив лише один точний постріл. Найімовірніше, вбивцею є саме той молодик зі кашкетом і в окулярах, фото й відео якого є у соцмережах. Хоча джерело зазначило, що правоохоронці не відкидають можливості того, що в нього були спільники.

"Він зумисне вдягався так, щоб фоторобот не можна було зробити. А як частину підготовки до замаху, ймовірно, спотворив свою ходу. Це питання вивчається. Вбивця готувався до замаху місяць, однак почав відстежувати Ірину Фаріон біля її будинку від 11 липня", – сказало джерело у правоохоронних органах.

Джерела пояснили, що частина камер не працювали в момент пострілу через відсутність електрики. Це ускладнює перспективу прослідкувати весь шлях вбивці.

Наразі проводиться комплекс слідчих експертиз.

Нагадаємо, 21 липня у Львові відбулася церемонія прощання з українською мовознавицею Іриною Фаріон.

Ірина Фаріон померла! Вбивцю шукають по всьому Львову!

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