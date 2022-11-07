Місто економить: Садовий повідомив, коли львів'янам увімкнуть опалення

Львів досі повністю не розпочав опалювальний сезон з метою економії, але вже від наступного тижня тепло можуть почати подати до будинків людей.

Про це мер Львова Андрій Садовий заявив в ефірі телемарафону.

Міський голова пояснив, що зараз у Львові вдень досить тепло, але якщо наступного тижня буде похолодання тепловики увімкнуть опалення. За його словами, щоб перейти в активний режим опалювального сезону потрібно 2 дні.

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Тім, вже сьогодні, 7 листопада, опалення дали до комунальних установ - медичні установи, частину шкіл, які не мають якісного утеплення фасадів, та садочки.

"Опалювальний сезон для більшості садочків, лікарень, поліклінік ми вже давно розпочали на основі їхніх листів-звернень. Так, станом сьогодні на ранок Львівтеплоенерго подавало опалення до 88 таких закладів, а Залізничнетеплоенерго – до 37", – повідомили у пресслужбі ЛМР.

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий закликав жителів Львова бути готовими до складного періоду. За його словами, в одній із шкіл міста вже готують дітям їжу на буржуйках через проблеми з електрикою у зв'язку з атаками РФ.

Опалювальний сезон в Україні

Традиційно, опалення вмикають, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів становитиме +8 або менше градусів. Попри масовані ворожі атаки на інфраструктуру України, країна розпочала опалювальний сезон.

Зараз ситуація із енергетикою є складною і людей просять економити світло. Киян, зокрема, закликають не вмикати обігрівачі, адже цим вони збільшують навантаження на мережі.

Готуючись до зими, у Києві облаштовують пункти обігріву, які працюватимуть у випадку надзвичайних ситуацій взимку. Вони будуть облаштовані на базі соціальних об’єктів, оскільки саме там буде забезпечено тепло- та енергопостачання у випадку критичної ситуації.

У Дніпрі 1 листопада стартував опалювальний сезон.

На Харківщині ж запускають оновлені котельні, які були повністю знищені окупантами. Місцева влада намагається забезпечити людей пічками, дровами, адже лише 25% відсотків звільнених територій змогли доєднати до газопостачання, з електрикою вже 75% населених пунктів. Заявки на дрова подали десятки тисяч людей.

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