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Міськрада Львова зазнала масштабної хакерської атаки: Садовий повідомив деталі

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Міськрада Львова зазнала масштабної хакерської атаки: Садовий повідомив деталі

Скриншот з відео

Ця кібератака була наймасштабнішою за останні роки.

У п'ятницю, 13 травня російські хакери атакували інтернет-мережі та сервіси міської ради Львова.  

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий. 
 
"Такі спроби відбуваються щодня. Але наші фахівці кажуть, що ця атака – наймасштабніша з тих, які відбувались за останні роки. Але московські нездари не змогли завдати серйозної шкоди, як би не старались", - зазначив він.

З ладу виведено невелику частину сервісів та комп’ютерів працівників міської ради.

Роботу більшості онлайн-послуг вже відновлено. Сайт мерії працює.  

Нагадаємо, у Львівській області ще одна церковна громада перейшла з Московського патріархату до ПЦУ.

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