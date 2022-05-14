Міськрада Львова зазнала масштабної хакерської атаки: Садовий повідомив деталі

Ця кібератака була наймасштабнішою за останні роки.
У п'ятницю, 13 травня російські хакери атакували інтернет-мережі та сервіси міської ради Львова.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
"Такі спроби відбуваються щодня. Але наші фахівці кажуть, що ця атака – наймасштабніша з тих, які відбувались за останні роки. Але московські нездари не змогли завдати серйозної шкоди, як би не старались", - зазначив він.
З ладу виведено невелику частину сервісів та комп’ютерів працівників міської ради.
Роботу більшості онлайн-послуг вже відновлено. Сайт мерії працює.
Нагадаємо, у Львівській області ще одна церковна громада перейшла з Московського патріархату до ПЦУ.
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