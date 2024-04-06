Мільйон доларів за трикімнатну квартиру: у Львові виставили на продаж незвичайне житло (фото)

У Львові виставили на продаж трикімнатну квартиру за мільйон доларів. Житловий будинок, де вона розташована, є пам’яткою архітектури.

Оголошення розміщено на сайті з оренди та продажу нерухомості dom.ria.com.

Чотириповерхівка була зведена у 1909–1910 роках за проектом Яна Шульца для адвоката Бруно Покорного та його дружини Станіслави. Ця кам'яниця з багатим неоготичним декором є одним із найяскравіших зразків цього стилю у Львові.

Квартира у Львові / Фото: dom.ria.com

Квартира у Львові / Фото: dom.ria.com

У квартирі виконано сучасний ремонт у білому кольорі, вона мебльована та укомплектована побутовою технікою.

Загальна площа квартири становить 160 квадратних метрів. Тобто один квадратний метр коштує понад шість тисяч доларів.

Квартира у Львові / Фото: dom.ria.com

Квартира у Львові / Фото: dom.ria.com

Нагадаємо, у центрі Києва виставили на продаж розкішну квартиру. Щоб придбати її, доведеться відкладати зарплату 245 років.

Читайте також: