"Ми живемо поруч з Росією": Садовий хоче, щоб всі мешканці Львова навчились стріляти

Садовий розповів, що ворог має розуміти, що у випадку агресії, його втрати також будуть великими.
Міський голова Андрій Садовий хоче, щоб усі жителі Львова навчились стріляти та бути готовими до ймовірної російської агресії.
Про це він сказав у інтерв'ю ВВС.
Садовий наголосив, що у Львові місцевих продовжуватимуть навчати стріляти та надавати домедичну допомогу. Він додав, що учням старших класів особливо цікаво навчатись стріляти.
"Ви собі не уявляєте, з яким запалом вони йдуть на навчання. Мої діти з радістю це роблять. Ми живемо поруч з Росією. Росія була, є і буде джерелом агресії. Ми повинні бути левом, який має цього ведмедя запхати назад у його барліг. У нас немає інших варіантів. Хтось говорить: не потрібно, так ми будемо дратувати. Кого дратувати? Цей ведмідь буде нападати на нас постійно. І якщо, дай Боже, мине ця напруга сьогодні, вона може з'явитися через місяць, через рік", - пояснив мер Львова.
Андрій Садовий додав, що цивільні також повинні вміти захищатись, оскільки тоді ворог розумітиме, що у випадку агресії, його втрати будуть великими.
Нагадаємо, у Львові директорів шкіл вчать стріляти зі зброї. Схожі навчання проводять і для учнів старших класів.
Також у Львові підготували план дій на випадок повномасштабного вторгнення на територію України.
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