"Ми вже у неї входимо": Садовий заявив, що Львів не уникне "червоної" зони

"Ми вже у неї входимо": Садовий заявив, що Львів не уникне "червоної" зони

За його словами, за останню добу до лікарень Львова було госпіталізовано 35 людей з COVID-19, а не виписано нікого.

Мер Львова Андрій Садовий попередив, що місто невдовзі може потрапити до "червоної" зони адаптивного карантину.

Про це інформує Львівська міська рада.

За його словами, ймовірність входження Львова до "червоної" зони цілком ймовірна через збільшення кількості виявлених позитивних ПЛР-тестів та госпіталізацій.

"Ми "червоної" зони не уникнемо, ми вже у неї входимо. Думаю, за декілька днів питання буде стояти жорсткіше, бо є ріст захворюваності. Щодо кількості людей, які мають позитивний ПЛР-результат, динаміка негативна, також є велике завантаження у лікарнях. Станом на ранок в лікарні швидкої допомоги було 372 людей госпіталізовано. За останню добу було госпіталізовано 35 людей, а не виписано нікого. Така динаміка зберігається останні 2 дні", — розповів Садовий.

Мер зауважив, що, як правило, у важкому стані з COVID-19 госпіталізовують людей, які не вакцинувались.

Нагадаємо, що за останню добу COVID-19 виявили ще у 295 мешканців Львівщини.

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