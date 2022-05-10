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Мешканців Львова просять тимчасово не ходити до парків: що сталося

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Мешканців Львова просять тимчасово не ходити до парків: що сталося

УНІАН

У вівторок, 10 травня, на території Львівова розпочнуть обробляти парки та зелені зони від кліщів.

Львів'янам радять не ходити до зелених зон протягом 72 годин від моменту обробки. Особливо, просять відмовитися від прогулянок з тваринами,

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Графік оброблення парків, лісопарків та зелених зон від кліщів:

10 травня

  • "Кортумова гора"
  • "700-річчя Львова"
  • "Замарстинівський"
  • Імені Івана Франка
  • "Під Голоском"
  • "Високий замок"
  • Регіональний ландшафтний парк "Знесіння"
  • Парк обмежений вул. І. Миколайчука, вул. Гетьмана І. Мазепи, вул. Пилипа Орлика

11 травня

  • Імені Папи Римського Івана-Павла ІІ
  • "Снопківський"
  • "Залізна Вода"
  • "Архангела Михаїла" (на вул. Стрийській)
  • Стрийський парк

12 травня

  • Зелена зона "Майорівка"
  • Лісопарк "Погулянка"
  • "Личаківський" (зокрема Пагорб Слави)
  • "Левандівський"
  • "Левандівське озеро"
  • Лісопарк "Білогорща"
  • На вул. Роксоляни;
  • "Кольонія"

13 травня

  • "Піскові озера"
  • "Горіховий Гай"
  • "Скнилівський"
  • "Бондарівка"
  • Імені І. Виговського
  • Парк імені Б. Хмельницького (Брюховичі)

У мерії наголошують: парки та зелені зони будуть обробляти препаратом, що має спрямовану дію лише на паразитів. Він нешкідливий для людей та тварин. Втім, людей все ж просять утриматись від відвідування парків упродовж 72 годин від моменту оброблення. 

Як повідомлялося, в Івано-Франківській області змінили час комендантської години. Від вівторка, 10 травня, на Прикарпатті комендантська година стане коротшою. Вона діятиме від 23:00 до 5:00. 

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