Мешканців Львова просять тимчасово не ходити до парків: що сталося

Мешканців Львова просять тимчасово не ходити до парків: що сталося

У вівторок, 10 травня, на території Львівова розпочнуть обробляти парки та зелені зони від кліщів.

Львів'янам радять не ходити до зелених зон протягом 72 годин від моменту обробки. Особливо, просять відмовитися від прогулянок з тваринами,

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Графік оброблення парків, лісопарків та зелених зон від кліщів:

10 травня

"Кортумова гора"

"700-річчя Львова"

"Замарстинівський"

Імені Івана Франка

"Під Голоском"

"Високий замок"

Регіональний ландшафтний парк "Знесіння"

Парк обмежений вул. І. Миколайчука, вул. Гетьмана І. Мазепи, вул. Пилипа Орлика

11 травня

Імені Папи Римського Івана-Павла ІІ

"Снопківський"

"Залізна Вода"

"Архангела Михаїла" (на вул. Стрийській)

Стрийський парк

12 травня

Зелена зона "Майорівка"

Лісопарк "Погулянка"

"Личаківський" (зокрема Пагорб Слави)

"Левандівський"

"Левандівське озеро"

Лісопарк "Білогорща"

На вул. Роксоляни;

"Кольонія"

13 травня

"Піскові озера"

"Горіховий Гай"

"Скнилівський"

"Бондарівка"

Імені І. Виговського

Парк імені Б. Хмельницького (Брюховичі)

У мерії наголошують: парки та зелені зони будуть обробляти препаратом, що має спрямовану дію лише на паразитів. Він нешкідливий для людей та тварин. Втім, людей все ж просять утриматись від відвідування парків упродовж 72 годин від моменту оброблення.

Як повідомлялося, в Івано-Франківській області змінили час комендантської години. Від вівторка, 10 травня, на Прикарпатті комендантська година стане коротшою. Вона діятиме від 23:00 до 5:00.

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