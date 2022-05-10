Мешканців Львова просять тимчасово не ходити до парків: що сталося

У вівторок, 10 травня, на території Львівова розпочнуть обробляти парки та зелені зони від кліщів.
Львів'янам радять не ходити до зелених зон протягом 72 годин від моменту обробки. Особливо, просять відмовитися від прогулянок з тваринами,
Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Графік оброблення парків, лісопарків та зелених зон від кліщів:
10 травня
- "Кортумова гора"
- "700-річчя Львова"
- "Замарстинівський"
- Імені Івана Франка
- "Під Голоском"
- "Високий замок"
- Регіональний ландшафтний парк "Знесіння"
- Парк обмежений вул. І. Миколайчука, вул. Гетьмана І. Мазепи, вул. Пилипа Орлика
11 травня
- Імені Папи Римського Івана-Павла ІІ
- "Снопківський"
- "Залізна Вода"
- "Архангела Михаїла" (на вул. Стрийській)
- Стрийський парк
12 травня
- Зелена зона "Майорівка"
- Лісопарк "Погулянка"
- "Личаківський" (зокрема Пагорб Слави)
- "Левандівський"
- "Левандівське озеро"
- Лісопарк "Білогорща"
- На вул. Роксоляни;
- "Кольонія"
13 травня
- "Піскові озера"
- "Горіховий Гай"
- "Скнилівський"
- "Бондарівка"
- Імені І. Виговського
- Парк імені Б. Хмельницького (Брюховичі)
У мерії наголошують: парки та зелені зони будуть обробляти препаратом, що має спрямовану дію лише на паразитів. Він нешкідливий для людей та тварин. Втім, людей все ж просять утриматись від відвідування парків упродовж 72 годин від моменту оброблення.
Як повідомлялося, в Івано-Франківській області змінили час комендантської години. Від вівторка, 10 травня, на Прикарпатті комендантська година стане коротшою. Вона діятиме від 23:00 до 5:00.
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