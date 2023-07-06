"Мерзенні дії": на атаку по Львову відреагувала генсекретарка Ради Європи

Генсекретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила російську ракетну по Львову, скоєну 6 липня.

Про це політикиня повідомила в Мережі.

Пейчинович-Бурич переконана, що винні в таких атаках обов’язково будуть притягнуті до відповідальності.

Також читайте Загарбники вночі атакували Львів: усі подробиці підступного ракетного удару

"Я рішуче засуджую безладну атаку Росії на мирних жителів у Львові. Настане день відповідальності для тих, хто вчиняє ці мерзенні дії", – йдеться в заяві.

Нічний ракетний удар по Львову

У ніч проти 6 липня у Львові прогриміла низка потужних вибухів під час повітряної тривоги. Згодом стало відомо, що цей були ракетні удари з боку окупантів, які влучили по житловому будинку та об’єкту критичної інфраструктури. У будинку знесено квартири на двох поверхах.

Згодом очільник ОВА Максим Козицький повідомив про руйнування понад 30 будинків, понад 250 квартир, понад 50 авто, близько 10 гуртожитків, пошкоджені два заклади вищої освіти, будинок дитини та. санаторна школа. Вибиті десятки тисяч вікон та дверей.

За даними поліції на середину дня, жертвами російської атаки стало четверо людей, що 37 осіб постраждали. Рятувальники розбирають завали і шукають там людей, наразі врятовано сімох мешканців.

У Львові оголошено дводенну жалобу.

Читайте також: