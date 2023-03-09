"Мене б вже нині не було": житель Львівщини розповів, як під час ракетного удару його врятував собака

Житель села Велика Вільшаниця Львівської області розповів, що його під час ракетної атаки 9 березня врятував собака. Будинок чоловіка через обстріли частково пошкоджений.

Про це пише "Радіо Свобода".

Чоловік розповідає, що його собака перед ракетним обстрілом постійно гавкала. Через це він двічі виходив заспокоювати тварину. Просто перед ударом, собака знову почала скавучати і тоді житель Львівщини вийшов на вулицю, а після цього пішов не до будинку, а до іншого приміщення.

"Вона в мене скавчить, якщо якісь вибухи. Я встав, заспокоїв її й собі ліг далі, це ж пізня година. Потім знову, я виходжу, заспокоюю. А тут хлопок. Я був на кухні, якби я був в хаті – то ви би вже сьогодні мене не бачили", - зазначає житель села Богдан.

Нагадаємо, над ранок 9 березня росіяни ракетами атакували Україну. Одна із ворожих цілей впала на житлові будинки в Золочівському районі. Там на місці трагедії загинуло п'ятеро людей, два будинки знищено вщент.

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