Медичний феномен: львівські хірурги врятували 74-річного пацієнта, в якого виявили дзеркальні органи

Зокрема, серце чоловіка розташоване з правого боку.

Львівські судинні хірурги врятували 74-річного пацієнта, в якого розірвалася аневризма черевної аорти. Смертність людей з таким діагнозом - 70%, тож діяти треба миттєво, бо кров витікає у черевну порожнину.

Але перед операцією, після комп'ютерної томографії, лікарі довідалися, що внутрішні органи та судини у чоловіка розташовані дзеркально - зокрема, серце у нього було з правого боку. Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, це суттєво ускладнило завдання хірургам. Але зі своєю роботою вони впоралися.

Медики кажуть, що дзеркальне розташування внутрішніх органів трапляється рідко, один випадок на 10 тисяч. А от розрив аневризми у людей з такою патологією і поготів - раз на 100 мільйонів.

У світовій літературі описаний лише один такий випадок, який трапився в Японії понад 10 років тому.

Новини України: львівські хірурги врятували 74-річного пацієнта, в якого розірвалась аневризма черевної аорти

"Такий випадок взагалі в історії української хірургії і медицини ми бачимо вперше, коли є аневризма аорти розірвана з транспозицією органів. Цей випадок у світі визначений, як другий після японців, які в 2008 році таке оперували в 80-річного чоловіка. Думаю, ми будемо це публікувати, і світова література про це дізнається", - сказав судинний хірург Львівської обласної клінічної лікарні Андрій Кіхтяк.

"Труднощі виникають, коли ти відкриваєш живіт і розумієш, що все не на своєму місці, і все тобі треба будувати в голові інший макет цієї операції", - додав судинний хірург Львівської обласної клінічної лікарні Віктор Палій.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання