Мчав на межі можливостей: назвали причини смерті 23-річного бігуна під час півмарафону в Львові

Мчав на межі можливостей: назвали причини смерті 23-річного бігуна під час півмарафону в Львові

Покійний був бігуном-аматором та мчав на межі своїх можливостей.

23-річний Микита, який помер під час львівського півмарафону у неділю, 27 червня, біг із високим пульсом та міг приймати енергетичні напої, що і ймовірно стало причиною його смерті.

Про це в Facebook повідомив начальник управління спорту Львівської міськради Антон Нікулін.

"Микита не був професійним спортсменом, а самоучкою-аматором, працював айтішником. Бігав з високим пульсом (175-189), а такі показники, за словами медиків, уже є критичними. Такий пульс лікарі прирівнюють до "червоної" зони та не рекомендують займатися легкою атлетикою. За словами патологоанатома, також є підозра на прийняття енергетичної рідини, яка глушила сигнали організму. Також однією з причин раптової зупинки серця стало зневоднення організму", - повідомив Антон Нікулін.

За словами начальника управління спорту Львівської міськради, у Львові Микита біг набагато швидше, ніж під час інших марафонів, у яких він брав участь.

"15 кілометрову дистанцію напівмарафону Микита пробіг за дуже швидкий час, встановив особистий рекорд і з усіх сил прагнув його покращити на дистанції 21 кілометра. Зважаючи на результати Микити у Черкасах, у Львові він біг набагато швидше. І ця інформація дає зрозуміти, що він, будучи бігуном-аматором, мчав до фінішу на грані своїх можливостей", - наголосив Антон Нікулін.

Нагадаємо, учасник марафону в Львові не добіг до фінішу 200 метрів та помер, попри зусилля медиків, які намагались його врятувати.

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