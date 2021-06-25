"Маєте годину, гуляйте": у Львові потяг "забув" пасажирів на вокзалі, їхні речі попрямували до Києва

За словами пасажирки, після скандалу в "Укрзалізниці" їм запропонували їхати іншим потягом у Київ, проте у кабіні водія.

У Львові потяг Івано-Франківськ — Київ рушив без кількох пасажирів. Це сталось через те, що провідники оголосили про годинну перерву, проте згодом час руху змінився, але попередили не всіх пасажирів.

Про це у Twitter написала одна із пасажирок, яку "забули" у Львові Катерина Сметанюк.

За словами дівчини, під час зупинки у Львові до потяга Івано-Франківськ-Київ вирішили дочепити вагон із пасажирами, які їдуть з Відня. А тому провідники повідомили, що у людей є година часу і вони можуть погуляти. Проте згодом поїзд рушив передчасно, не попередивши про це всіх пасажирів. Як наслідок, речі людей поїхали у Київ, тоді як люди залишились чекати у Львові.

"Перед прибуттям до зупинки у Львові провідник пройшовся по всіх купе і оголосив стоянку "мінімум на годину" в зв'язку із запізненням причепного вагона. Сказав, ідіть гуляйте. Перед тим, як вийти я підійшла і уточнила інформацію двічі, чи він впевнений. Сказав точно", - написала Катерина Сметанюк.

За словами жінки, після скандалу в "Укрзалізниці" їм запропонували їхати іншим потягом у Київ, проте у кабіні водія.

Що зробила @Ukrzaliznytsia ?

ЗАПРОНУВАЛА ЛЮДЯМ ПОЇХАТИ БЕЗКОШТОВНО В КАБІНІ ВОДІЯ НА ІНШОМУ ПОЇЗДІ

Інших варіантів не запропоновано — Kateryna Smetanyuk (@katrin_buk) June 25, 2021

"Чергова по вокзалу каже, що будуть просити нам оплатити квитки на інший поїзд, але не обіцяють чи вийде", - додала пасажирка, яку "забули" у Львові.

Директор філії Пасажирська компанія АТ "Укрзалізниця" Олександр Петровський у соціальних мережах пояснив, що у Львові "забули" лише двох пасажирів. Він додав, що пасажирам оголосили лише орієнтовний час зупинки, проте пообіцяв уточнити ситуацію із провідниками.

"Пасажирам оголосили орієнтовний час затримки і наголосили: стежте за оголошеннями нового часу. Час затримки вдалось скоротити, оголошено його було, всі сіли й поїхали, "загубились" 2 пасажири-студенти. Таке буває, але чекати кожного потяг також не може. Всі речі в цілі зв'язок із запізнілими пасажирами є, їх речі будуть передано", - написав Петровський.

Нагадаємо, пасажири потяга показали, як зі стелі вагона ллється вода.

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