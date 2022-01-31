Мав 100% ураження легень: у лікарні помер 20-річний студент з Львівської області

В університеті висловили співчуття родині та близьким померлого Василя Ромахи.

У Тернополі помер 20-річний студент з Нової Кам'янки Львівської області Василь Ромах. Хлопця госпіталізували з високою температурою до однієї з місцевих лікарень, де через кілька днів він помер.

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Як пише ZAXID.NET, близько півтора тижня тому студент другого курсу історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету захворів начебто на звичайну застуду. За кілька днів до госпіталізації він мав високу температуру, а вже у лікарні у нього діагностували 100% ураження легень.

Як розповів декан історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету Володимир Місько, хлопець брав активну участь у студентському житті.

"Нам усім шкода, що така молода людина пішла з життя так рано. Попередньо, лікарі кажуть, що його раптова смерть могла бути спричинена як наслідок від "ковіду". Окрім того, в нього була діагностована рідкісна хвороба легень", ­­­- сказав Володимир Місько.

Наразі офіційної інформації про те, що 20-річний Василь помер внаслідок коронавірусу - немає.

В університеті висловили співчуття родині та близьким померлого юнака.

"Василь був надзвичайно допитливим, цікавим, розумним студентом, зі сміливою життєвою позицією, неординарний, активний у громадських заходах на факультеті. Один – з кращих наших студентів. Ця несподівана втрата принесла великий сум у студентський та викладацький колектив факультету та університету", - зазначили в адміністрації навчального закладу.

Поховають Василя Ромаху у його рідному селі на Львівщині.

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