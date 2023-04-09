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Мати втратила 4-річного сина та ненароджену дитину: подробиці моторошної ДТП на Львівщині

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Мати втратила 4-річного сина та ненароджену дитину: подробиці моторошної ДТП на Львівщині

Фото: Поліція Львівської області

Жінці в реанімації зробили кесарів розтин.

У селі Твіржа, що біля Мостиськ, Львівської області автомобіль збив 23-річну вагітну жінку та її 4-річного сина. Дитина загинула на місці трагедії, ще ненароджене немовля померло в утробі матері. 

Про це пише zaxid.net. 

Аварія сталась 7 квітня на трасі Львів-Шегині. 36-річний водій Mercedes-Benz наїхав на двох пішоходів – жінку з дитиною із Судової Вишні. 4-річний хлопчик помер на місці, його 23-річну вагітну маму госпіталізували, вона була вагітною, проте через аварію втратила дитину. 

У пресслужбі Першого медоб'єднання Львова повідомили, що жінка перебуває у тяжкому стані. Вона була на 30 тижні вагітності, проте дитина померла в утробі матері. 

"Жінка поступила в лікарню у стані тяжкого травматичного геморагічного шоку. Було діагностовано загибель плода та проведено операцію кесаревого розтину. Жінка у важкому стані з травматичною хворобою, переломом кісток тазу перебуває на лікуванні в реанімації Лікарні святого Пантелеймона", - повідомили медики. 

Нагадаємо, на автодорозі Львів-Шегині 6 квітня водій авто збив 23-річну жінку з її 4-річним сином. Дитина померла, а мама потрапила до реанімації.

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Дата публікації
Перегляди
1279
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