Масштабна ДТП на Львівщині: вантажівка перекинулась і перекрила рух

Вантажівка Renault зазнала значних пошкоджень, у неї, зокрема, розбите лобове скло та пошкоджений бік.

На трасі Київ–Чоп біля міста Буськ Львівської області сталася ДТП, що спричинила значні затори через перевернуту вантажівку Renault.

Про це повідомила патрульна поліція Львівської області.

На дорозі зіткнулися два транспортних засоби, в результаті чого вантажівка Renault перевернулася на бік.

Наслідки автотрощі

Вантажівка зазнала значних пошкоджень: зокрема, сильно пошкоджений бік та розбите лобове скло.

Через ДТП рух транспорту на цій ділянці дороги став значно ускладнений. Правоохоронці повідомили, що один транспортний засіб уже прибрали з проїзної частини, що дозволило частково відновити рух. Другий транспортний засіб, ймовірно, буде евакуйовано незабаром.

Поліція звертається до водіїв з проханням бути обережними та уважно слідувати за вказівками дорожніх служб, адже до повного відновлення руху можуть виникати тимчасові затори.

На місці працюють відповідні служби для ліквідації наслідків ДТП та відновлення нормального руху.

Нагадаємо, на Львівщині сталася смертельна ДТП: вантажівка наїхала на велосипедиста.

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