Масштабна ДТП на Львівщині: постраждали семеро осіб (фото)

На Львівщині автобус зіткнувся з вантажівкою — травмовано семеро пасажирів. Серед постраждалих — 14-річна дівчинка.

Ввечері 24 березня на автодорозі "Тернопіль-Львів-Рава-Руська" в селі Плугів автобус Neoplan, яким керував 39-річний водій з Хмельницького, зіткнувся з вантажівкою MAN, якою кермував 41-річний мешканець Тернополя.

Про це повідомила поліція Львівської області.

Внаслідок аварії травмовані семеро пасажирів автобуса, серед яких 14-річна дівчинка, дві жінки віком 40 і 48 років, а також чоловіки і жінки з різних областей України. Усі вони були доправлені до лікарні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Винуватцям може загрожувати до трьох років обмеження волі та позбавлення права керувати транспортними засобами.

Аварія у Львівській області / Фото: Поліція Львівської області

Аварія у Львівській області / Фото: Поліція Львівської області

Аварія у Львівській області / Фото: Поліція Львівської області

Аварія у Львівській області / Фото: Поліція Львівської області

Аварія у Львівській області / Фото: Поліція Львівської області

Аварія у Львівській області / Фото: Поліція Львівської області

Нагадаємо, у Хмельницькому жінка винесла немовля на смітник.

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