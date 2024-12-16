Масштабна ДТП на Львівщині – подробиці трагедії, у якій загинуло семеро людей

Потерпілі перебувають у тяжкому стані, а винуватцям суд обрав запобіжний захід
На Львівщині 15 грудня сталася страшна аварія. Унаслідок зіткнення кількох автомобілів загинуло семеро людей, троє потрапило до лікарні, вони досі в тяжкому стані. Серед загиблих – донька української співачки Ірини Борисюк.
ТСН.ua зібрав усе, що відомо про масштабну ДТП у Львівській області.
Масштабна аварія на Львівщині
Вранці, близько 5:30 години 15 грудня на трасі М09 "Львів–Тернопіль–Рава-Руська" поблизу села Чижиків Львівського району зіткнулося три автомобілі: "Mercedes-Benz Sprinter", вантажний автомобіль "DAF" із причепом та легковий автомобіль "BMW".
Як повідомили у пресслужбі поліції Львівської області від отриманих внаслідок аварії травм загинув водій мікроавтобуса, 23-річний мешканець Рівненщини, та шестеро його пасажирів – віком від 17 до 55 років.
Троє людей отримали травми: 45-річний водій "DAF", пасажири "Mercedes Sprinter" – 23-річна мешканка Рівненщини та житель Львівщини, якому 49 років. Їх госпіталізували.
На місці події працювали слідчі, спеціалісти-криміналісти, рятувальники та медики.
Зокрема, до ліквідації наслідків аварії залучили 20 рятувальників та чотири одиниці спецтехніки.
Згодом, правоохоронці встановили, що водій "BMW", 24-річний мешканець Львівського району, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автопоїздом "DAF", потім тягач у некерованому стані зіткнувся з мікроавтобусом "Mercedes Sprinter". Після чого всі транспортні засоби з’їхали в кювет.
Водій легковика залишив транспортний засіб та втік з місця події.
В якому стані потерпілі
До двох лікарень Першого медобʼєднання Львова госпіталізували трьох людей, які постраждали внаслідок аварії на Львівщині. Станом на ранок 16 грудня пацієнти перебувають у важкому стані у відділенні інтенсивної терапії, повідомляє пресслужба Львівської міської ради
Станом на ранок 16 грудня, пацієнти перебувають у важкому стані у відділенні інтенсивної терапії.
Зокрема, у лікарні святого Пантелеймона є 45-річний пацієнт із забоєм головного мозку та субдуральним крововиливом у лобній ділянці. У лікарні святого Луки – 24-річна жінка з черепно-мозковою травмою і переломами, та 39-річний чоловік із забоєм легень, переломами кісток та закритою черепно-мозковою травмою.
Медики продовжують надавати постраждалим всю необхідну медичну допомогу.
В аварії загинула донька відомої української співачки
Донька української співачки Ірини Борисюк та ексголовного тренера збірної з боротьби Артура Дзігасова – 24-річна Рената Дзігасова.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Тернопільської музичної школи імені Вербицького, де навчалася дівчина.
"Непоправне горе увірвалось у життя нашої колеги Ірини Борисюк. Трагічно загинула в автокатастрофі її донька Рената. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної дитини…Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у годину скорботи", - йдеться в повідомленні.
Як повідомили виданню "20 хвилин" знайомі Ренати, загибла в останні роки працювала та жила за кордоном. Рената грала на скрипці та гастролювала з оркестром Європою. Донька Борисюк саме поверталася додому до Тернополя, аби провести новорічні свята з рідними.
Нагадаємо, мати дівчини Ірина Борисюк – учасниця першого сезону шоу "Х-Фактор". Зокрема, вона була ведучою проєктів "Танці з зірками" та "Фермер шукає дружину". Батько – Артур Дзігасов уродженець Осетії. Як пише видання Sport.ua в Україну, до Тернополя він перебрався на початку 90-х років минулого сторіччя і був одним із найсильніших борців греко-римського в Україні в середній ваговій категорії.
Загибла Рената була єдиною донькою від шлюбу Дзигасова і Борисюк. Нині вони живуть окремо один від одного.
Винуватець ДТП сів за кермо нетверезим
Правоохоронці затримали 23-річного водія "BMW". Попередньо, вдалося встановити, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння, наразі призначили експертизу.
Крім того, правоохоронці встановили особу пасажира BMW, 31-річного мешканця Львівщини, який разом із кермувальником покинув місце пригоди.
Суд арештував водія та пасажира "BMW"
За інформацією Львівської обласної прокуратури, 24-річному мешканцю Львівщини повідомили про підозру за частиною 4 статті 286-1 КК України. Йдеться про порушення правил дорожнього руху, а саме керування транспортним засобом напідпитку, що призвело до смерті кількох людей.
31-річному пасажиру BMW висунули звинувачення в тому, що він не надав допомогу людям, які були в небезпечному для життя стані, хоча міг це зробити. Він також не повідомив про цю ситуацію відповідні служби, що призвело до загибелі кількох людей.
За даними слідства, 15 грудня 2024 року вранці поблизу села Чижиків Львівської області сталася смертельна ДТП, в якій загинули семеро пасажирів мікроавтобуса. Водій BMW, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою, яка потім вдарилася в мікроавтобус.
Винуватець аварії разом із пасажиром втік з місця події, але пізніше їх затримали.
Водію обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, його пасажиру – з правом внесення застави.
Слідство триває, наразі призначено ряд експертиз.
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