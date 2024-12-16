Масштабна ДТП на Львівщині – подробиці трагедії, у якій загинуло семеро людей

На Львівщині 15 грудня сталася страшна аварія. Унаслідок зіткнення кількох автомобілів загинуло семеро людей, троє потрапило до лікарні, вони досі в тяжкому стані. Серед загиблих – донька української співачки Ірини Борисюк.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про масштабну ДТП у Львівській області.

Масштабна аварія на Львівщині

Вранці, близько 5:30 години 15 грудня на трасі М09 "Львів–Тернопіль–Рава-Руська" поблизу села Чижиків Львівського району зіткнулося три автомобілі: "Mercedes-Benz Sprinter", вантажний автомобіль "DAF" із причепом та легковий автомобіль "BMW".

Як повідомили у пресслужбі поліції Львівської області від отриманих внаслідок аварії травм загинув водій мікроавтобуса, 23-річний мешканець Рівненщини, та шестеро його пасажирів – віком від 17 до 55 років.

Аварія на Львівщині / Фото: ГУ Національної Львівської поліції

Аварія на Львівщині / Фото: ГУ Національної Львівської поліції

Аварія на Львівщині / Фото: ГУ Національної Львівської поліції

Троє людей отримали травми: 45-річний водій "DAF", пасажири "Mercedes Sprinter" – 23-річна мешканка Рівненщини та житель Львівщини, якому 49 років. Їх госпіталізували.

На місці події працювали слідчі, спеціалісти-криміналісти, рятувальники та медики.

Зокрема, до ліквідації наслідків аварії залучили 20 рятувальників та чотири одиниці спецтехніки.

Згодом, правоохоронці встановили, що водій "BMW", 24-річний мешканець Львівського району, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автопоїздом "DAF", потім тягач у некерованому стані зіткнувся з мікроавтобусом "Mercedes Sprinter". Після чого всі транспортні засоби з’їхали в кювет.

Водій легковика залишив транспортний засіб та втік з місця події.

В якому стані потерпілі

До двох лікарень Першого медобʼєднання Львова госпіталізували трьох людей, які постраждали внаслідок аварії на Львівщині. Станом на ранок 16 грудня пацієнти перебувають у важкому стані у відділенні інтенсивної терапії, повідомляє пресслужба Львівської міської ради

Станом на ранок 16 грудня, пацієнти перебувають у важкому стані у відділенні інтенсивної терапії.

Зокрема, у лікарні святого Пантелеймона є 45-річний пацієнт із забоєм головного мозку та субдуральним крововиливом у лобній ділянці. У лікарні святого Луки – 24-річна жінка з черепно-мозковою травмою і переломами, та 39-річний чоловік із забоєм легень, переломами кісток та закритою черепно-мозковою травмою.

Медики продовжують надавати постраждалим всю необхідну медичну допомогу.

В аварії загинула донька відомої української співачки

Донька української співачки Ірини Борисюк та ексголовного тренера збірної з боротьби Артура Дзігасова – 24-річна Рената Дзігасова.

Ірина Борисюк із донькою

Про це повідомили на Facebook-сторінці Тернопільської музичної школи імені Вербицького, де навчалася дівчина.

"Непоправне горе увірвалось у життя нашої колеги Ірини Борисюк. Трагічно загинула в автокатастрофі її донька Рената. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної дитини…Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у годину скорботи", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили виданню "20 хвилин" знайомі Ренати, загибла в останні роки працювала та жила за кордоном. Рената грала на скрипці та гастролювала з оркестром Європою. Донька Борисюк саме поверталася додому до Тернополя, аби провести новорічні свята з рідними.

Нагадаємо, мати дівчини Ірина Борисюк – учасниця першого сезону шоу "Х-Фактор". Зокрема, вона була ведучою проєктів "Танці з зірками" та "Фермер шукає дружину". Батько – Артур Дзігасов уродженець Осетії. Як пише видання Sport.ua в Україну, до Тернополя він перебрався на початку 90-х років минулого сторіччя і був одним із найсильніших борців греко-римського в Україні в середній ваговій категорії.

Загибла Рената була єдиною донькою від шлюбу Дзигасова і Борисюк. Нині вони живуть окремо один від одного.

Ірина Борисюк із донькою

Винуватець ДТП сів за кермо нетверезим

Правоохоронці затримали 23-річного водія "BMW". Попередньо, вдалося встановити, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння, наразі призначили експертизу.

Крім того, правоохоронці встановили особу пасажира BMW, 31-річного мешканця Львівщини, який разом із кермувальником покинув місце пригоди.

Аварія на Львівщині / Фото: ГУ Національної Львівської поліції

Суд арештував водія та пасажира "BMW"

За інформацією Львівської обласної прокуратури, 24-річному мешканцю Львівщини повідомили про підозру за частиною 4 статті 286-1 КК України. Йдеться про порушення правил дорожнього руху, а саме керування транспортним засобом напідпитку, що призвело до смерті кількох людей.

31-річному пасажиру BMW висунули звинувачення в тому, що він не надав допомогу людям, які були в небезпечному для життя стані, хоча міг це зробити. Він також не повідомив про цю ситуацію відповідні служби, що призвело до загибелі кількох людей.

Аварія на Львівщині / Фото: Прокуратура Львівської області

Аварія на Львівщині / Фото: Прокуратура Львівської області

За даними слідства, 15 грудня 2024 року вранці поблизу села Чижиків Львівської області сталася смертельна ДТП, в якій загинули семеро пасажирів мікроавтобуса. Водій BMW, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою, яка потім вдарилася в мікроавтобус.

Винуватець аварії разом із пасажиром втік з місця події, але пізніше їх затримали.

Водію обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, його пасажиру – з правом внесення застави.

Слідство триває, наразі призначено ряд експертиз.

У смертельній ДТП на Львівщині загинула донька телеведучої - моторошні подробиці

Читайте також: