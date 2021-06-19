Масштабна ДТП із перевернутою вантажівкою на трасі Київ-Чоп: водій одного із автомобілів помер, подробиці

Дорогу на трасі Київ-Чоп вдалось розблокувати тільки о 23:20 год.

Поблизу с. Кізлів Золочівського району Львівської області на трасі Київ-Чоп сталась масштабна ДТП за участі трьох автомобілів. Через це на дорогу перекинулась вантажівка та перекрила рух транспорту.

Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

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ДТП сталась 18 червня о 8:30 год. Там зіткнулись три автомобілі: Infiniti, яким керував 27-річний житель Житомира, автоцистерна Mercedes-Benz Actros, за кермом якої був громадянин Польщі та ВАЗ, яким керував 56-річний житель Золочівського району.

Водій ВАЗ отримав тяжкі травми та був госпіталізований в Бродівську районну лікарню, де помер.

Через перекинуту фуру рух транспорту на трасі Київ-Чоп вдалось відновити о 23:20. Витоку бітуму не відбулося.

Причини ДТП встановлює поліція.

Нагадаємо, через ДТП на трасі Київ-Чоп фуру тривалий час не могли підняти. Через це утворились десятикілометрові затори.

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