Масштабна автотроща з десятками постраждалих біля Львова: поліція назвала винуватця жахливої ДТП

За попередніми даними поліції, аварію неподалік Львова спричинив водій вантажівки, який під час руху не надав перевагу рейсовому автобусу.

Поліцейські затримали водія вантажівки, який скоїв зіткнення з пасажирським автобусом у селі Гамаліївка, що неподалік Львова. Внаслідок ДТП 28 осіб, усі пасажири маршрутки, троє з яких – діти, отримали тілесні ушкодження.

Про це повідомили в поліції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажного автомобіля "МАН" з напівпричепом, 49-річний мешканець Хмельницької області, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу в русі маршрутному автобусу БАЗ під керуванням 41-річного жителя одного з сіл Львівського району, внаслідок чого сталося зіткнення. Від удару автобус перекинувся на бік.

Під час ДТП у маршрутці перебувало 38 пасажирів – з них 28 отримали тілесні ушкодження. Вік потерпілих – від 3 до 83 років. Серед травмованих - 3-річна дитина та двоє неповнолітніх віком 10 та 17 років, усі мешканці Львова та області.

Як повідомили у Львівській міській раді, станом на 18 січня у міських лікарнях перебуває 16 постраждалих, решту після надання допомоги відпустили на амбулаторне лікування.

"В реанімації залишаються троє пацієнтів, їхній стан важкий, але стабільний. Госпіталізовано трьох дітей: двох прооперовано, їхній стан – стабільний. Невідкладно прооперовано 6 дорослих пацієнтів, з них троє залишаються у важкому стані. Стан інших пацієнтів – середньої тяжкості і легкий", - розповів завідувач хірургічного відділення Першого медоб’єднання Львова Гнат Герич.

В усіх пацієнтів – важкі поєднані травми тіла різних ділянок, обличчя, кінцівок, грудної клітки, живота.

Пацієнтці у найважчому стані – 51 рік. У неї важка черепно-мозкова травма із крововиливом у мозку, переломи кісток основи черепа, множинні забійно-скальповані рани голови, травма грудної клітки, множинні переломи кісток, забій обох легень. Вона підключена до апарату ШВЛ, проте її стан стабільний.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі терміном від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

Водія вантажівки затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Нагадаємо, 17 січня на трасі Київ – Чоп поблизу села Гамаліївка сталася масштабна аварія за участю автобуса та вантажіки. Як повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, із вантажівкою зіткнувся приміський автобус №222 сполученням Львів – Якимів. Постраждалих до медзакладів доправили карети швидкої допомоги та люди, які проїжджали повз місце ДТП.

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