Маршрутка з пасажирами перекинулась в ДТП у Львівській області: є потерпілі (фото)

Маршрутка з пасажирами перекинулась в ДТП у Львівській області: є потерпілі (фото)

Медики встановлюють діагноз постраждалих в аварії.

Сьогодні, 29 вересня, о 7:50 на автодорозі "Львів-Тернопіль" неподалік села Тарасівка Львівського району маршрутка сполученням "Львів-Липівка" перекинулась внаслідок зіткнення з автомобілем "Фольксваген". Внаслідок ДТП травмувались четверо людей: троє пасажирів автобуса та один пасажир легковика.

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Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, 32-річний львів’янин за кермом автомобіля "Фольксваген", зіткнувся з рейсовим автобусом сполученням "Львів-Липівка", за кермом якого перебував 49-річний мешканець Львівщини.

Головне управління Національної поліції у Львівській області

Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримали троє пасажирів автобуса та пасажир легковика - 35-річний львів’янин. Правоохоронці уточнюють особисті дані учасників ДТП, а медики встановлюють діагнози постраждалих.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Зараз поліцейські встановлюють обставини ДТП.

Нагадаємо, у Львівській області 16-річний хлопець злетів з мотоцикла і розбився на смерть.

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