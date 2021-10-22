Маршрутка з димком: у Львові задимівся автобус з пасажирами (відео)

Маршрутка з димком: у Львові задимівся автобус з пасажирами (відео)

Про потерпілих не повідомляється.

У Львові задимілась маршрутка з пасажирами в салоні.

Відео з'явилося у телеграм-каналі "Типовий Львів".

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Зазначається, що інцидент стався на маршруті №20. Цей автобус курсує в район Левандівки.

Що стало причиною задимлення, не відомо. Про потерпілих не повідомляється.

"20! Не з вітерцем, а з "димком", - написали у дописі до відео.

Як повідомлялося, у спальному районі Харкова просто під час руху спалахнула маршрутка. У той час в салоні були пасажири - вони встигли вибратися неушкодженими. Водій кинувся до вогнегасника, але марно, полум’я миттєво охопило весь салон.

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