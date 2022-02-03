Маршрутка потрапила у смертельну автотрощу біля Львова: є загиблий і потерпілі (фото)

Маршрутка потрапила у смертельну автотрощу біля Львова: є загиблий і потерпілі (фото)

Водій легковика загинув, а водія маршрутки і декількох пасажирів госпіталізували.

Сьогодні, 3 січня, близько 7:30 у селі Рясна Руська, що під Львовом, сталась смертельна аварія, в якій зіткнулися легковик і пасажирська маршрутка. Внаслідок ДТП загинув водій "Шкоди", а водія та п’ятьох пасажирів автобуса доправили до лікарні, їхні діагнози встановлюють медики.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

"Як попередньо встановили правоохоронці, автомобіль "Шкода Октавія", під кермуванням 39-річного жителя Львова, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автобусом - маршрутним таксі сполученням "Львів-Зелів", яким керував мешканець Львівського району віком 47 років", - розповідають у поліції.

Головне управління Національної поліції у Львівській області

Внаслідок зіткнення водій легковика від отриманих травм помер на місці події. Також у лікарню доправлені водій та п’ятеро пасажирів автобуса, правоохоронці встановлюють їхні особисті дані, а діагнози уточнюють медики.

Зараз поліція встановлює обставини ДТП і вирішується питання правової кваліфікації події.

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