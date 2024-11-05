"Маніпуляції на правах дитини": Лубінець про ситуацію у дитячому притулку на Львівщині

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що адміністрація закладу на Львівщині, де виявили порушення прав дітей, маніпулює інформацією, щоб уникнути відповідальності.

Про це омбудсмен написав у своєму Telegram-каналі.

"Нещодавно ми опублікували інформацію про порушення прав дитини у цій установі. Проте не минуло й тижня, як адміністрація закладу почала маніпулювати інформацією для того, щоб уникнути відповідальності", – йдеться у повідомленні.

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Мовиться про дитячий притулок Служби у справах дітей Львівської ОВА. 31 жовтня Дмитро Лубінець опублікував інформацію про те, що там виявили там низку порушень.

1 листопада у Львівській ОВА зазначили, що звинувачення є безпідставними.

"Ми хочемо чітко зреагувати на ті безпідставні звинувачення, які пролунали. Хочу сказати, що до Львівської ОВА звіт, про який пише омбудсмен, не надійшов, ми його не отримували і на сьогодні в нас немає офіційного звіту пана Лубінця про порушення, які нібито виявили його колеги", – зазначив 1 листопада заступник начальника Львівської ОВА Іван Собко.

Омбудсмен відповів на заяви чиновників Львівської ОВА про безпідставність звинувачень. За його словами:

умови перебування в закладі неналежні, без поваги до прав дитини. Львівська ОВА зобов’язана гарантувати, що діти в закладах перебувають у безпечних і гуманних умовах;

законодавство чітко регламентує, що термін перебування дітей у притулку не має перевищувати 90 днів. Тому перебування дітей понад два роки у притулку свідчить про бездіяльність відповідальних органів;

прийняття дітей до закладів під час евакуації не повинно бути виправданням для зупинки процесу пошуку родин для дітей і їхнього майбутнього в родині;

під час моніторингу виявили, що притулок не має чинного договору хоча б із одним закладом охорони здоров’я або власної медичної ліцензії на провадження медичної практики. Тобто дітям проводяться медичні процедури та маніпуляції без належного контролю;

підстави переміщення дітей до ізолятора не зафіксовані в медичній документації. Діти свідчили, що поміщення в ізолятор є формою покарання.

Як повідомили у поліції Львівської області, за фактом порушень прав дітей у притулку розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, на Львівщині викрили факти насилля над дітьми у навчально-реабілітаційному центрі. За кожну скаргу на умови утримання чи поведінку працівників закладу, діти отримували побиття палками та приниження.

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